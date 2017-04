WD Tawarkan SSD Eksternal My Passport SSD

Metrotvnews.com: Western Digital mengumumkan produk penyimpanan terbaru yaitu sebuah SSD portabel. Mirip dengan hard disk portabel pada umumnya, produk yang diberi nama My Passport SSD masih memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai media penyimpanan data eksternal berkapasitas besar, namun menawarkan kecepatan transfer yang jauh lebih cepat dari hard disk eksternal biasa.



"My Passport SSD adalah media penyimpanan eksternal personal kami yang paling kencang hingga saat ini. SSD portabel ini merupakan solusi bagi mereka yang ingin memindahkan data berukuran besar secara cepat dan membawanya kemanapun," ujar Vice President of Marketing Client Solution, Western Digital, Sven Rathjen.

My Passport SSD memiliki ukuran yang ringkas, yaitu hanya setelapak tangan. Ia dilengkapi dengan port USB 3.1 Gen 2 Type-C. Mengingat penggunaan USB Type-C masih belum terlalu umum, WD juga menyediakan kabel ekstensi agar SSD portabel ini bisa digunakan di port USB Type-A. My Passport SSD juga akan menghadirkan kecepatan transfer hingga 515MBps.WD juga menawarkan tiga varian kapasitas dari My Passport SSD, yaitu 256GB, 512GB, dan 1TB. SSD portabel ini memiliki sistem enkripsi 256-bit AES dan hadir dengan casing khusus sehingga bisa bertahan dari tekanan hingga 1.500G. Sementara untuk harganya, SSD portabel ini dijual dengan harga mulai dari USD100 (Rp1,3 juta) hingga USD400 (Rp5,2 juta).(MMI)