Apple Minta Pemerintah Australia Tidak Tuntut Perlemahan Enkripsi

Jakarta: Pada bulan Agustus lalu, pemerintah Australia membahas undang-undang bernama Telecommunications and Other Legislation Amendment (Assistance and Access) Bill 2018.



Undang-undang ini akan meningkatkan hukum telekomunikasi di negara beribukota Canberra tersebut.

Namun, undang-undang ini mengharuskan perusahaan swasta menyediakan bantuan lebih besar kepada badan pemerintah. Hal ini meminta perusahaan seperti Apple menyediakan pintu khusus dalam mengakses iPhone.Sayangnya undang-undang ini dinilai sejumlah pihak tidak spesifik, terutama pada kata "bantuan lebih besar". Apple Insider melaporkan Apple telah memberikan respons melalui dokumen berjumlah tujuh halaman ini kepada Australian Parliamentary Joint Committe on Intelligence and Security.Pada dokumen tersebut, Apple meminta pemerintah untuk lebih memperjelas kata tersebut, sehingga lebih mudah untuk memahami maksud dari undang-undang tersebut.Apple juga menggarisbawahi peningkatan jumlah ancaman kejahatan canggih yang menjadi alasannya dalam menghadirkan dukungan enkripsi kuat pada iPhone.Apple mengklaim bahwa perusahaannya telah membantu penegak hukum Australia dalam menangani 26.000 permintaan untuk data selama lima tahun terakhir.Sebagai hasilnya, Apple tidak sepakat bahwa pelemahan enkripsi dibutuhkan untuk membantu polisi di Australia.Apple juga berencana memperluas program pelatihan untuk badan penegak hukum yang telah diterapkannya di Australia. Apple menyebut bahwa undang-undangan yang didiskusikan badan perwakilan rakyat di negara kangguru ini akan melemahkan enkripsi.Undang-undang ini juga akan memaksa produsen mengimplementasikan pelemahan sistemik ke dalam produk mereka akibat keluasan dan ketidakjelasan undang-undang, serta batasan yang tidak dijelaskan dengan baik.(MMI)