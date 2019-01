Apple Pakai Slogan Las Vegas untuk Promosi iPhone

Jakarta: Apple menggunakan slogan khas kota terbesar di negara bagian Nevada yaitu Las Vegas, untuk mempromosikan ponsel karyanya, iPhone. Apple menampilkan slogan ini pada billboard yang dipasang beberapa hari sebelum penyelenggaraan CES 2019.



Billboard ini menampilkan garis desain bagian belakang iPhone X, iPhone XS atau iPhone XS Max, dengan kalimat “Whats happens on your iPhone, stays on your iPhone.

Apple never shows up at CES, so I can’t say I saw this coming. pic.twitter.com/8jjiBSEu7z — Chris Velazco (@chrisvelazco) January 4, 2019

Sebagai informasi, Apple hanya mengganti kata Las Vegas pada slogan khas kota berjuluk kota judi ini menjadi iPhone.Di bagian bahwa gambar tercantum alamat halaman situs privasi Apple, yaitu apple.com/privacy. Foto billboard Apple ini diunggah editor senior Engadget, Chris Velazco, ke akun Twitter pribadinya.Salah satu pengguna Twitter berkomentar bahwa gambar berukuran besar dengan sistem kamera ganda yang mengarah kepada masyarakat tampak menakutkan. Umumnya, Apple tidak ikut tampil di ajang CES via booth ataupun melakukan presentasi.Namun, billboard ini dinilai sejumlah pihak sebagai langkah yang baik bagi Apple, karena mampu menarik perhatian masyarakat yang berlalu lalang ke dan dari Las Vegas Convention Center, lokasi penyelenggaraan CES.Penggunaan slogan khas Las Vegas ini disebut Apple selaras dengan komitmennya untuk menjaga privasi pengguna ponsel cerdas karyanya tersebut. Apple mengklaim setiap produknya dirancang sejak awal untuk melindungi informasi yang terdapat di perangkat.