Twitter Uji Fitur Label Original

Jakarta: Twitter menguji fitur baru yang bertujuan untuk memudahkan pengguna mengetahui orang pertama yang membuat sebuah kicauan. Sebagian pengguna iOS dan Twitter mengatakan bahwa mereka mulai melihat label "Original Tweeter".



Pada bulan ini, Twitter memang sempat berkata mereka akan meluncurkan fitur yang memudahkan pengguna mengetahui konteks sebuah kicauan.

aw thanks Twitter I appreciate you calling me an “Original Tweeter”



(seriously though what is that?) pic.twitter.com/IBpqcOIBYK