Aplikasi Mobile Microsoft Teams Terima Fitur Baru

Jakarta: Microsoft merilis update untuk berbagai aplikasi pendamping Office 365, salah satunya untuk Microsoft Team dengan bekal sejumlah fitur baru, bertugas membantu pengguna meningkatkan produktivitas.



Update ini juga memungkinkan pengguna memisahkan diri sementara waktu dari kehidupan pekerjaan yang sibuk. Melalui blog resmi Microsoft Teams, Microsoft mengumumkan bahwa peningkatan ini tersedia pada aplikasi Teams versi iOS dan Android.

Salah satu fitur baru tersebut bertajuk Quiet Hours, memungkinkan pengguna untuk memilih waktu selama satu hari agar aplikasi tidak mengganggu dengan notifikasi terkait pekerjaan.Pengguna akan dapat melakukan kustomisasi pengingat yang dapat dan tidak dapat muncul selama jam senyap yang telah ditentukan.Quiet Hours dapat diaktifkan secara otomatis setiap hari pada waktu yang diinginkan, baik pada jam tertentu di hari kerja, maupun sehari penuh di akhir pekan.Fitur lain berupa opsi untuk menjadwalkan pertemuan atau rapat, yang kini dapat dilakukan via smartphone. Pengguna dapat menambahkan informasi lebih detil terkait pertemuan via smartphone, termasuk waktu, lokasi, topik, dan juga partisipan.Selain itu, pengguna juga dapat memulai percakapa grup dengan rekan kerja yang juga menjadi partisipan pada pertemuan tersebut. Update Microsoft Teams ini juga akan menampilkan nama orang yang menelepon pengguna melalui sistem teleponnya, jika nomor kontak tersimpan di daftar kontak.Versi baru ini juga berbekal Drive Mode baru, memungkinkan pengguna aktifkan selama panggilan telepon konferensi. Drive Mode menggantikan tombol dalam pertemuan standar dengan tombol berukuran besar sehingga pengguna dapat menavigasikannya dengan mudah selama mengemudi.Drive Mode baru ini juga memungkinkan pengguna untuk menggunakan sistem stereo di kendaraan untuk dapat mendengarkan percakapan dengan lebih baik, dan dapat dihubungkan ke smartphone via Bluetooth. Namun, fitur Do My Work for Me masih belum tersedia pada update ini.(MMI)