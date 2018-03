Microsoft Xbox Pasang Dukungan 1440p dan Mixer

Jakarta: Microsoft mengumumkan informasi lebih detil terkait dengan update musim semi Xbox selanjutnya, yang telah tersedia untuk anggota grup inti Xbox Insider. Salah satu dukungan output video beresolusi 1440p.



Resolusi ini menjadi pilihan populer di antara pemain game PC yang ingin menjaga frame rate tetap tinggi, dan tidak terlalu memprioritaskan visual 4K.

Dengan dukungan 1440p pada Xbox One S dan X, dikombinasikan dengan monitor kompatibel diklaim mampu menghadirkan pengalaman penggunaan optimal dari layar QHD 2560 x 1440 piksel.Bagian dari update ini juga dibekali dengan fitur interaktif baru sebagai kompetitor Twitch, bertajuk Mixer, yang diluncurkan kembali pada tahun lalu setelah mengubah merek layanan Beam yang diakuisisinya pada 2016.Kini, penyiar Mixer yang menyiarkan konten di Xbox One akan dapat berbagi pengendali mereka dengan pemirsa yang menyaksikan tayangan melalui Mixer.com. Pemirsa kemudian dapat mengendalikan gameplay penyiar baik dengan pengendali Xbox plug-in yang terpasang di PC, atau melalui gamepad penyiar.Siaran Mixer juga akan berbekal kemampuan untuk dihentikan sementara, alih-alih berhenti sepenuhnya, saat penyiar mengganti game. Microsoft kini juga menambahkan kemampuan untuk memulai siaran dari berbagai bagian di dalam antarmuka Xbox One.Informasi lebih detil terkait dengan perubahan software yang akan dihadirkan pada kuartal kedua mendatang pada Xbox One disampaikan Microsoft melalui unggahan pada situs resmi perusahaan asal Amerika Serikat ini.(MMI)