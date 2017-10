Ada yang Coba Retas Ponsel Tentara NATO

Metrotvnews.com: Pasukan NATO (North Atlantic Treaty Organization) harus mempertahankan diri dari serangan siber yang dilancarkan melalui smartphone.



Ada sekumpulan serangan yang ditujukan pada tentara Amerika Serikat. Serangan ini menargetkan iCloud, Facebook dan bahkan perangkat per orangan. Kebanyakan serangan ini tidak terlalu canggih, tapi serangan-serangan ini sudah cukup untuk membuat penyerang mengetahui gerakan pasukan atau data sensitif lain.

Menurut laporan The Verge, sejauh ini, serangan ini difokuskan pada 4.000 tentara NATO yang dikirimkan ke Eropa Timur, dekat perbatasan Rusia. Karena itu, diduga, motif dari serangan ini adalah geopolitik. Ada setidaknya 6 tentara yang menjadi korban serangan siber ini.Serangan ini beragam, mulai dari peretasan akun Facebook sampai permintaan "Find my iPhone" yang mencurigakan. Sementara serangan lain menunjukkan indikasi bahwa penyerang menggunakan perangkat untuk mengumpulkan informasi kontak dan menghapus data dari ponsel-ponsel di sekitarnya.Mengutip pihak berwenang AS, Journal menyebutkan bahwa serangan ini dilakukan oleh pemerintah Rusia. Para pihak berwenang itu juga percaya, berbagai teknik canggih lain digunakan dalam serangan ini. Namun, banyak serangan dalam laporan ini yang juga bisa dilakukan oleh kriminal biasa seperti serangan yang memanfaatkan Find my iPhone.Jika serangan ini memang dilakukan Rusia, ini bukan pertama kalinya Kremlin menggunakan serangan digital yang tidak terlalu canggih. Sebelum ini, Rusia diduga mengirimkan pesan Twitter yang mengandung malware ke lebih dari 10 ribu pekerja Departemen Pertahanan AS.(MMI)