Acer Pasang Chromebook untuk Proses Belajar Mengajar Sekolah

Metrotvnews.com, Jakarta: Acer bersama Intel dan Google hari ini mengumukan kerja sama dengan Yayasan IPEKA dalam program kelas digital.



Dalam kerja sama tersebut, Acer berperan sebagai vendor penyedia perangkat komputer Chromebook yang nantinya akan digunakan oleh siswa IPEKA Integrated Christian School (IICS) dalam proses belajar mengajar.

"Banyak skill yang tidak diajarkan di sekolah saat ini harus dimiliki oleh anak-anak karena merupakan tuntutan zaman modern. Untuk itulah, penerapan teknologi baru merupakan hal yang sangat penting," ujar Herbert, Presiden Direktur Acer Indonesia.Herbert juga menambahkan laptop Chromebook Acer yang dihadirkan untuk siswa IICS kali ini akan dapat terhubung dengan sistem Google Classrom yang memang dirancang khusus untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.Pihak Acer juga mengatakan, setiap guru bisa memantau apa yang dilakukan oleh muridnya menggunakan laptop Acer Chromebook. Dengan demikian, seluruh perkembangan siswa dalam kegiatan belajar di sekolah menjadi terpantau.Acer Chromebook juga dapat digunakan secara offline dan bisa dibawa pulang ke rumah. Tujuannya memang agar siswa bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya menggunakan Chromebook, sehingga bisa dipantau dan rekam jejak kegiatannya tersimpan untuk laporan di setiap akhir semester.Sementara dari sisi sekolah, penggunaan Chromebook menjadi solusi yang lebih ekonomis dalam pengadaan sarana IT. Karena Chromebook sudah memiliki layanan khusus yang terintegrasi dengan Google, pihak sekolah tidak perlu repot menyiapkan berbagai infrastruktur IT seperti server untuk menghadirkan fasilitas IT terkini di kelas.Acer sendiri sangat optimis dalam pemasaran produk Chromebook-nya. Herbert mengatakan pertumbuhan penjualan Chromebook di Indonesia sudah sampai dua digit dibandingkan tahun lalu.Untuk saat ini, Acer menargetkan penggunaan Chromebook di ranah korporasi, karena salah satu poin utama yang ditawarkan Chromebook adalah integrasi dalam satu ekosistem sehingga lebih cocok digunakan oleh instansi atau perusahaan.(MMI)