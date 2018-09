Nokia 7 Plus Jadi Model non-Pixel Usung Digital Wellbeing

Jakarta: Aplikasi Digital Wellbeing karya Google hingga saat ini baru tersedia pada perangkat seri Pixel, bertugas mengawasi penggunaan ponsel harian pengguna perangkat Android. Aplikasi ini bertugas menampilkan durasi dan frekuensi penggunaan perangkat pengguna.



Fitur lain memungkinkan pengguna untuk mengatur jadwal pengaktifan mode malam pada layar saat waktu tidur. Pengguna juga dapat mengatur waktu istirahat per hari pada aplikasi, mencegah pengguna Android kecanduan terhadap aplikasi media sosial atau game tertentu.

Aplikasi Digital Welbeing yang secara teknis tersedia dalam versi beta, kini tersedia untuk Nokia 7 Plus pengguna sistem operasi Android 9 Pie versi beta. Smartphone ini menjadi perangkat non-Pixel pertama yang dapat memanfaatkan aplikasi ini.Selain itu, kehadiran aplikasi ini di Nokia 7 Plus mengindikasikan bahwa seluruh perangkat Android bersistem operasi Android 9 Pie akan dapat memanfaatkan aplikasi Digital Wellbeing. Namun, mengingat Android 9 Pie dan aplikasi merupakan versi beta, sejumlah fitur diperkirakan akan berjalan lebih lambat atau tidak berfungsi.Sementara itu, baik Apple maupun Google merasa terpaksa untuk menghadirkan fitur Screen Time dan Digital Wellbeing pada versi terbaru iOS dan Android, akibat peningkatan kekhawatiran bahwa konsumen pengguna perangkat karyanya menderita kecanduan terhadap smartphone.Pengujian terhadap Screen Time yang dilakukan New York Times menyimpulkan bahwa remaja perempuan mengurangi penggunaan iPhone hariannya sebanyak 50 persen setelah tiga minggu memanfaatkan aplikasi tersebut.(MMI)