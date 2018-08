Sistem Pengenalan Wajah Tangkap Wisatawan di Bandara

Jakarta: Sistem biometrik pengenalan wajah yang ada di bandara Amerika Serikat berhasil menandai seorang wisatawan yang menggunakan passport palsu hanya tiga hari setelah sistem itu dipasang.



Customs and Border Protection (CBP) AS menahan seorang wisatawan minggu ini setelah sistem pengenalan wajah memberikan notifikasi bahwa kartu identitas yang dia bawa tidak sesuai dengan paspor miliknya.

Penangkapan ini terjadi di Washington Dulles International Airport. Para hari Rabu, seorang pria berumur 26 tahun ditangkap setelah datang dari Sao Paulo, Brasil.Sistem biometrik baru ini sedang dalam tahap pengujian awal. Ia diuji di 14 bandara internasional di AS. Setelah sistem memberikan notifikasi bahwa kartu identitas dan passport pria ini tidak sesuai, para petugas CBP menemukan kartu identitas aslinya di sepatunya.Menurut laporan Digital Trends, wisatawan ini adalah orang pertama yang ditangkap oleh sistem biometrik yang menggunakan pegnenalan wajah untuk mempercepat pemprosesan wisatawan di bandara.Sistem biometrik ini baru digunakan sejak 20 Agustus dan digunakan baik untuk orang-orang yang datang dari luar AS atau orang yang hendak keluar AS. CBP berkata, sistem ini lebih cepat dan lebih efisien juga meningkatkan keamanan bandara."Teknologi pengenalan wajah adalah langkah penting bagi CBP untuk melindungi AS dari berbagai ancaman," kata Director of Baltimore Field Office CBP, Casey Durst."Teroris dan kriminal terus mencari cara baru untukmasuk ke AS menggunakan dokumen asli yang tercuri. Sistem pengenalan wajah baru ini akan membuat seseorang tidak bisa menggunakan dokumen asli yang bukan miliknya."(ADM)