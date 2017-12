Ada Kesalahan, Uber Tagih Rp197 Juta untuk Perjalanan 20 Menit

Jakarta: 2017 bukanlah tahun yang baik untuk Uber. Perusahaan transportasi berbasis aplikasi itu mengalami banyak masalah, mulai dari tuduhan pelecehan seksual yang berujung pada mundurnya pendiri Travis Kalanick sebagai CEO sampai tentang masalah peretasan data yang ditutup-tutupi.



Sebentar lagi tahun 2017 akan berakhir, Uber tampaknya berusaha tidak menimbulkan masalah baru. Namun, adanya celah di sistem pembayaran mereka menyebabkan masalah baru untuk Uber. Masalah ini menimpa salah satu penumpang Uber asal Toronto, Kanada.

@Uber @Uber_Support what turned out to be an honest mistake is now turning into the biggest blunder of 2017. I’m no longer laughing at wondering when #uber will get their act together. Can anyone help? Obviously, no 20 min fare is $18,500. pic.twitter.com/zBhtMSBy67