Motorola Moto G5s Plus Jadi Produk Terlaris

Tangerang Selatan: Menutup tahun, Lenovo Mobility mengumumkan Moto G5s Plus sebagai perangkat dengan penjualan tertinggi selama tahun 2017. Melihat hal tersebut, Motorola mengumumkan kehadiran smartphone ini di toko ritel offline.



"Motorola Moto G5s Plus resmi tersedia di toko ritel offline mulai hari ini (Jumat, 15/12/17). Kami jual Moto G5s Plus di toko ritel dengan harga lebih tinggi dari penjualan di online," ujar Country Lead Mobile Business Group Lenovo Indonesia Adrie R Suhadi.

Pada penjualan secara offline tersebut, lanjut pria yang akrab disapa Adrie tersebut, Motorola Moto G5s Plus ditawarkan dengan harga Rp3.333.000. Perbedaan harga tersebut sesuai dengan rencana yang disampaikan Motorola sebelumnya.Namun harga tersebut tidak setinggi prediksi yang sebelumnya beredar. Motorola Moto G5s Plus sebelumnya diperkirakan akan dipasarkan secara offline dengan harga mencapai Rp4 juta.Harga tersebut juga sedikit lebih tinggi dari harga penjualan online sebesar Rp2.999.000.Ponsel cerdas ini telah tersedia di beberapa toko ritel, termasuk Okeshop dan Global Teleshop, dan Point 2000, serta toko ritel resmi Lenovo. Sayangnya untuk saat ini, Moto G5s Plus baru tersedia di toko ritel tersebut yang berlokasi di Jakarta dan Bandung.Menjadi produk dengan penjualan terbanyak di Indonesia, Motorola G5s Plus disebut Adrie berkontribusi sebanyak 10 hingga 15 persen. Tidak hanya dari segi penjualan perangkat Motorola, penjualan Moto G5s Plus dari seluruh penjualan smartphone karya Motorola dan Lenovo di Indonesia.Adrie juga menyebut Motorola Moto G5s Plus menjadi perangkat yang paling membantu merek Motorola untuk kembali dikenal luas oleh masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya penggunaan tagar Mending Motorola di sejumlah media sosial.(MMI)