Snap Inc. Pecat Lebih dari 20 Karyawan

Jakarta: Snap Inc. telah merumahkan setidaknya 20 karyawannya yang bekerja di berbagai divisi, menurut laporan The Information and Cheddar.



Snap telah mengonfirmasi berita ini. Sebagian besar orang yang dipecat bekerja dalam tim konten di kantor New York dan London. Lebih dari 10 orang yang dipecat kemarin merupakan bagian dari tim konten.

Kepada TechCrunch, Snap berkata bahwa divisi konten kini akan dipindahkan ke kantor Snap di Venice, California. Mereka juga menyebutkan, mereka akan terus mencari orang untuk memperbesar tim konten mereka.Menurut Snap, pemecatan ini merupakan usaha mereka untuk menemukan orang yang tepat untuk menjadi bagian dari divisi konten.Pemecatan karyawan ini tampaknya tidak mengejutkan, mengingat ia merupakan bagian dari usaha Snap untuk menata ulang perusahaannya untuk mengurangi pengeluaran, mengingat perusahaan yang berumur enam tahun ini tidak tumbuh dengan pesat.Para investor telah mendorong Snap untuk menumbuhkan penggunanya. Namun, hingga saat ini, Snap masih kesulitan untuk menyelesaikan masalah di area penting seperti hardware dan perombakan desain aplikasi Snapchat.Perombakan desain ini juga membuat para penerbit konten khawatir akan memengaruhi trafik mereka. Meskipun Snap menolak memberitahu kapan aplikasi yang telah dirombak akan diluncurkan, laporan yang beredar menyebutkan bahwa Snap akan merilisnya pada akhir Q1 tahun ini.(MMI)