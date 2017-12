YouTube Go Diunduh 10 Juta Kali

Jakarta: YouTube Go tersedia dalam versi beta pada bulan September setelah satu tahun mengalami proses pengujian. Namun, saat versi akhir aplikasi tersebut dirilis di Google Play Store, YouTube Go tidak tersedia di seluruh dunia, dan hanya dapat diunduh di negara tertentu.



Meskipun demikian, Google mengumumkan pencapaian memuaskan karena telah diunduh sebanyak 10 juta kali di Google Play Store. Jumlah tersebut dinilai sebagai pencapaian mengingat aplikasi versi akhir YouTube Go belum lama diluncurkan dan tersedia di wilayah terbatas.

YouTube Go merupakan versi ringan dari aplikasi populer YouTube, memungkinkan pengguna untuk menonton video bahkan saat memilikk data terbatas atau koneksi jaringan internet lambat. Aplikasi tersebut juga memungkinkan pengguna untuk memilih video yang ingin ditonton dan diunduh.Tersedia juga fitur preview video yang telah diimplementasikan serta opsi untuk memilih besaran Mega Byte (MB) yang diinginkan pada video yang ditampilkan. Dasarnya, YouTube Go memungkinkan pengguna menghemat data sembari menyaksikan video YouTube kesukaan.Sebelumnya, YouTube telah menandatangi perjanjian jangka panjang dengan dua studio rekaman besar. Dalam perjanjian itu, YouTube berjanji untuk mengetatkan peraturan terkait penggunaan lagu berhak cipta oleh pengguna YouTube.Google juga mengumumkan YouTube TV kini telah tersedia di 34 pasar baru di Amerika Serikat, satu-satunya negara yang dapat mengakses layanan tersebut. Dengan tambahan wilayah baru tersebut, YouTube TV kini tersedia di 84 kita di seluruh Amerika Serikat.Jumlah tersebut dinilai cukup mengesankan mengingat Google pertama kali meluncurkan layanan streaming tersebut pada awal tahun 2017 ini. Layanan YouTube TV mengharuskan penguna berlangganan dengan biaya USD35 (Rp472 ribu) per bulannya.(MMI)