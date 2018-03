Tiongkok Blokir Meme Protes Netizen Soal Masa Jabatan Presiden

Jakarta: Tiongkok berencana untuk menghapus batas waktu kepemimpinan dua periode dari seorang presiden. Muncul reaksi negatif dari netizen Tiongkok dalam bentuk, salah satunya, meme. Hal ini mendorong pemerintah untuk memblokir meme yang bernada mengolok-olok pemerintah.



Komite Sentral Partai telah mengajukan usul untuk mengubah konstitusi, menghilangkan bagian yang menyebutkan bahwa seorang presiden hanya boleh menjabat selama dua era berturut-turut, lapor Xinhua News Agency. Anggota komite akan melakukan pemungutan suara terkait usulan itu pada bulan Maret.

Winnie the Pooh banned again in China in 3, 2 ... pic.twitter.com/nIZNgP3ONu — Josh Chin ??? (@joshchin) February 25, 2018

The Verge menyebutkan, sebagai bentuk protes, banyak orang Tiongkok yang menggunakan platform media sosial seperti WeChat dan Weibo untuk mengunggah meme Winnie the Pooh, mengingat beruang tersebut memiliki kemiripan dengan Presiden Xi Jinping.Selama bertahun-tahun, Pooh memang sering dikaitkan dengan presiden Tiongkok tersebut. Minggu ini, muncul meme yang menunjukkan Pooh dengan sebuah mahkota, duduk di singgasananya dengan setoples madu.Meme dan unggahan di media sosial kemudian dihapus hanya dalam waktu beberapa jam setelah pengumuman Komite. Cepatnya meme beredar tentang usulan Komite itu menunjukkan bahwa masyarakat Tiongkok menentang keras."Raja kita telah mendapatkan Mandat Surga, jadi kita harus berlutut dan menerimanya begitu sja," kata seorang netizen di Weibo, menurut What's oN Weibo, situs berita yang fokus pada media sosial Tiongkok. Selain meme menyindi, ada juga netizen yang menyebutkan bahwa pemerintah Tiongkok mulai meniru tetangga mereka, Korea Utara."Kita mengikuti langkah tetangga kita," kata seorang netizen di Weibo, seperti yang disebutkan oleh Reuters. Unggahan itu dengan cepat dihapuskan.(MMI)