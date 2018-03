Google Rombak Desain untuk Keep

Jakarta: Google baru saja merilis versi baru dari aplikasi Keep untuk smartwatch, berbekal perubahan desain besar pada antarmuka. Aplikasi ini hadir dengan desain baru, diklaim menawarkan pengalaman lebih mulus dan lebih menyenangkan untuk dilihat.



Sebagai contoh, Google Keep kini dibekali dengan latar belakang gelap baru dan huruf yang lebih tegas, sehingga lebih mudah untuk dibaca pada layar berukuran kecil. Selain itu, aplikasi baru ini tidak dibekali dengan opsi untuk mengakses note pada smartphone.

Sejumlah peningkatan dan perbaikan bug juga tersedia pada versi terbaru ini, beserta dukungan untuk proses pairing dengan perangkat iOS. Selain itu, pengguna juga dapat mengunduh versi terbaru ini secara langsung dari Google Play Store di smartwatch.Sebelumnya, pengguna harus mengakses dan memperbarui aplikasi Keep ini melalui smartphone. Pengguna dapat memperoleh antarmuka pengguna terbaru dan sejumlah perbaikan tersebut saat menerima notifikasi update untuk Google Keep langsung di smartwatch Android.Sebelumnya, Google merilis fitur baru yang memungkinkan pengguna Contacts mengirimkan uang via Google Pay Send.Belum secara resmi diumumkan, sejumlah pengguna Android menemukan fitur baru ini telah tersedia dan dapat digunakan. Ikon Send baru telah diimplementasikan di aplikasi Contacts, namun baru ditambahkan via update dari server, bukan via Google Play Store.(MMI)