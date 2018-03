SpaceX Berhasil Kirim Dua Satelit Mini untuk Internet

Jakarta: Kemarin, SpaceX membawa dua satelit eksperimen dari Vandenberg Air Force Base di California. Kedua satelit itu berfungsi menguji teknologi yang SpaceX ingin gunakan untuk menyediakan layanan internet melalui satelit.



Sejauh ini, SpaceX tidak pernah mengumbar tentang tes-tes satelit yang mereka lakukan dan memilih untuk fokus pada muatan utama yang mereka bawa, sebuah satelit radar imaging yang akan digunakan oleh pemerintah Spanyol, lapor Money CNN.

First two Starlink demo satellites, called Tintin A & B, deployed and communicating to Earth stations pic.twitter.com/TfI53wHEtz — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2018

Namun, CEO SpaceX Elon Musk mengonfirmasi melalui Twitter bahwa Falcon 9 yang kemarin diluncurkan juga membawa dua satelit kecil ke orbit, bersamaan dengan satelit PAZ milik Spanyol.Dia menyebutkan, kedua satelit itu, yang dia juluki "Tintin A" dan "Tintin B", akan mencoba mengirimkan kata-kata "hello world" ketika mereka melewati Los Angeles.Rencana SpaceX untuk menyediakan layanan internet menggunakan satelit didukung oleh Chairman Federal Communications Commission, Ajit Pai.Pada 14 Februari, Pai mendorong FCC untuk menyetujui rencana SpaceX untuk menyediakan "layakan broadband langsung ke masyarakat dimana pun mereka berada, baik di Amerika Serikat atau di seluruh dunia" dengan kecepatan yang tidak jauh berbeda dengan jaringan internet berbasis kabel.Nantinya, SpaceX akan meluncurkan lebih dari 10 ribu satelit mini ke Orbit Bumi Rendah. Satelit-satelit itu akan mengudara sekitar 335 kilometer sampai 1.325 kilometer di atas permukaan Bumi.Saat ini, masih ada miliaran orang di dunia yang tidak bisa mengakses internet. Karena itu, banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk memberikan layanan internet menggunakan satelit.Selain SpaceX, OneWeb juga mencoba melakukan itu. Startup tersebut telah mendapatkan dukungan dari Virgin Group, Coca-Cola, dan Qualcomm. Mereka juga telah mendapatkan izin dari FCC untuk meluncurkan satelit internet ke orbit.Jika SpaceX mendapatkan izin untuk proyek satelit, maka mereka akan jadi perusahaan AS pertama yang ikut serta dalam perlombaan menyediakan internet via satelit Orbit Bumi Rendah, ungkap Pai.(MMI)