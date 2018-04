Facebook Beritahu Korban Skandal Cambridge Analytica

Jakarta: Facebook mulai memberikan notifikasi pada pengguna yang terpengaruh dalam skandal Cambridge Analytica.



Data dari 87 juta pengguna Facebook didapatkan dan digunakan secara ilegal dalam skandal tersebut. Dan Facebook baru memberitahukan hal ini pada pengguna yang datanya digunakan hampir tiga tahun sejak skandal ini diketahui pada 2015.

Menurut laporan The Verge, Facebook kini menampilkan sebuah tautan pada bagian atas dari lini masa, mendorong pengguna untuk menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak lagi mereka butuhkan.Juru bicara Facebook mengonfirmasi bahwa pengguna akan mendapatkan notifikasi dari Facebook mulai hari ini. Jika data Anda didapatkan dan digunakan secara ilegal, Facebook akan memberikan tautan yang menunjukkan bagaimana akun Anda terpengaruh dan menjelaskan bahwa situs yang mungkin digunakan oleh teman Facebook Anda telah mencuri informasi Anda dan memberikannya pada Cambridge Analytica.Dalam pesan yang memberitahukan pengguna bahwa data mereka didapatkan oleh Cambridge Analytica, Facebook juga menyebutkan bahwa mereka telah memblokir situs "This Is Your Digital Life".Seperti yang disebutkan oleh Engadget, selain Cambridge Analytica, Facebook juga telah memblokir AggregateIQ dan CubeYou karena menggunakan taktik serupa.Media sosial raksasa itu juga telah mengubah sebagian praktek manajemen data mereka dan mengubah peraturan mereka sehingga pengguna dapat memahaminya dengan lebih mudah.Pengguna Facebook yang terpengaruh oleh skandal Cambridge Analytica memang sebagian besar warga Amerika Serikat. Namun, ternyata ada satu juta pengguna Indonesia yang terpengaruh. Hal ini mendorong Komisi 1 DPR RI memanggil perwakilan Facebook di Indonesia besok.(MMI)