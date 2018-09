Xiaomi Mi Mix 3 Jadi Ponsel 5G Pertama?

Jakarta: Director of Product Management Xiaomi Donovan Sung pada hari Senin menunggah sebuah foto ponsel Xiaomi di Twitter. Smartphone itu diduga adalah Xiaomi Mi Mix 3. Dalam kicauannya, dia bertanya, "Anda melihat sesuatu yang menarik?"



Satu hal menarik yang dimaksud oleh Sung adalah tulisan 5G pada bagian atas ponsel, mengimplikasikan bahwa smartphone ini telah mendukung jaringan 5G.



Sharing one more photo. Does anyone see anything interesting? ????#Xiaomi pic.twitter.com/LjZGibMsuR