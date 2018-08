Speaker Sonos Terima Amazon Alexa Announcement

Jakarta: Sonos baru-baru ini mengumumkan kerja sama dengan Amazon membuahkan hasil, melalui pembaruan yang menghadirkan fitur tambahan bagi speaker cerdas karyanya. Update cloud baru ini digulirkan ke speaker cerdas Sonos, menghadirkan Amazon Alexa Announcement.



Dua speaker cerdas Sonos kini menerima update, yaitu One dan Beam, sehingga dapat menikmati sejumlah pembaruan yang dihadirkan oleh Alexa Announcement baru. Pengguna hanya perlu mengucapkan "Alexa, announce," diikuti oleh sejumlah perintah.

Perintah tersebut bertugas memungkinkan Alexa memberitahukan pengguna sejumlah aktivitas, termasuk saat makan malam telah siap, atau mengumumkan bahwa pesta tengah malam akan dimulai, serta memberitahukan orang lain bahwa mobil akan berangkat dalam lima menit.Selain menggunakan perintah "Alexa, announce", pengguna juga daat menggunakan perintah "Alexa, boardcast" atau "Alexa, tell everyone". Segera setelah menyampaikan pengumuman, pengguna akan mendengar suara singkat dan kemudian pengumuman akan diputar dengan suara pengguna di seluruh speaker cerdas Sonos.Tidak hanya pada Sonos One dan Beam, pengumuman tersebut akan disiarkan melalui perangkat yang kompatibel dengan Alexa. Selain itu, pengguna juga akan dapat mengirimkan pengumuman dar perangkat kompatibel dengan Alexa, serta dari aplikasi Alexa pada perangkat Android dan iOS.Jika pengguna tidak menginginkan pengumuman untuk disiarkan ke perangkat tertentu, pengguna dapat mengaturnya ke mode Do Not Disturb. Selain itu, tersedia opsi yang akan memungkinkan pengguna untuk menonaktifkan aliran masuk dan keluar pengumuman di setiap perangkat.(MMI)