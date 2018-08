Teaser BlackBerry KEY2 LE Beredar

Jakarta: BlackBerry berencana untuk meluncurkan smartphone kelas menengah terbaru, KEY2 LE, di ajang IFA 2018 pada akhir bulang Agustus ini. Acara peluncuran tersebut telah dikonfirmasikan akan diselenggarakan pada 30 Agustus mendatang.



Hingga perhelatan acara peluncurannya, BlackBerry Mobile merilis sejumlah video teaser untuk KEY2 LE, menampilkan hampir seluruh sisi belakang smartphone tersebut, terkecuali pada bagian kamera. Sayangnya teaser tersebut tidak menampilkan banyak informasi.

