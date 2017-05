Trump Pasang Perintah Eksekutif Soal Keamanan Siber AS

Metrotvnews.com: Presiden Amerika Serikat, Donal Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang telah lama ditunggu untuk meningkatkan keamanan siber negara yang dipimpinnya.



Pada bulan Januari, Trump berjanji bahwa dia akan mengembangkan rencana untuk memperbaiki keamanan siber AS dalam waktu 90 hari setelah dia menjabat sebagai presiden. Perintah eksekutif ini ditandatangani kemarin, pada hari ke-111 Trump duduk di kantor presiden, lapor CNET.

Perintah ini muncul setelah peretasan dan kegiatan kriminal siber lain terus mengancam bidang politik di AS dan negara-negara lain. Pemerintahan Trump telah mulai menyelidiki campur tangan Rusia dalam pemilu AS, termasuk serangan yang dilakukan oleh hacker Rusia pada Komite Nasional Demokrat (DNC).Sementara Bos NSA telah memberitahukan Prancis bahwa Rusia telah menembus infrastruktur pemilu mereka. Sama seperti AS, Inggris juga telah meningkatkan keamanan siber nasional mereka.Dalam sebuah konferensi pers, Penasihat Keamana Dalam Negeri, Tom Bossert menjelaskan detail dari perintah ini dan mengatakan, perintah eksekutif ini fokus pada 3 hal, yaitu melindungi jaringan federal, infrastruktur penting dan masyarkat."Kami menghabiskan waktu yang lama dan uang banyak untuk melindungi sistem yang sudah tua," ujar Bossert. "Kami harus memindahkan sistem ke cloud untuk melindungi diri kami dan tidak membahayakan sistem keamanan kami." Saat ini, pemerintah menghabiskan sekitar USD80 miliar (Rp1.066 triliun) sebagai dana IT federal mereka.(MMI)