Samsung Siapkan Galaxy S9 Plus Tahun Depan

Metrotvnews.com: Pengembangan firmware Samsung Galaxy S9 dilaporkan telah memasuki proses awal, mendukung indikasi bahwa varian kedua dari model tersebut akan dirilis pada tahun depan, bersamaan dengan ponsel unggulan terbaru.



Dengan kata lain, Samsung akan menawarkan smartphone Galaxy S9 dan Galaxy S9 Plus pada tahun 2018 mendatang. Sementara itu menurut laporan yang beredar, Samsung memiliki dua versi firmware baru, yaitu G960FXXU0AQI5 and G965FXXU0AQI5.

Kedua firmware baru tersebut diperkirakan terkait dengan Galaxy S9 dan GAlaxy S9 Plus. Nomor model untuk kedua perangkat terbaru Samsung tersebut yaitu SM-G690 untuk Galaxy S9 dan SM-G965 untuk Galaxy S9 Plus.Baik Galaxy S9 maupun Galaxy S9 Plus diperkirakan akan pertama kali dipamerkan kepada masyarakat lebih awal pada tahun 2018, jika dibandingkan dengan Galaxy S8 dan S8 Plus pada awal tahun 2017 lalu.Hal tersebut didukung oleh pengembangan firmware untuk perangkat keluaran tahun 2018, dimulai dua minggu lebih awal jika dibandingkan dengan tahun lalu, saat Samsung mulai mengembangkan firmware untuk perangkat keluaran tahun 2017.Umumnya, Samsung mengumumkan model unggulannya pada ajang Unpacked, satu hari sebelum pembukaan MWC di Barcelona, Spanyol. Acara pembukaan ajang MWC Barcelona umumnya dihelat pada tanggal 26 Februari, sehingga smartphone baru Samsung akan diperkenalkan pada 25 Februari.(MMI)