Cari Internet Mudah dan Tidak Berbelit? Ini Solusinya

Pemanfaatan akses internet di Indonesia mengalami peningkatan. Jika dahulu internet hanya digunakan untuk berkomunikasi, saat ini internet digunakan untuk beragam kegiatan. Mulai dari menonton film, mendengarkan musik, bertransaksi, kursus online, bermain game, hingga mencari informasi.



Fenomena tersebut membuktikan Indonesia mengalami kemajuan menjadi negara digital, sebagaimana disebutkan oleh Accenture (2016) bahwa salah satu tren utama perubahan gaya hidup digital di Indonesia adalah pemanfaatan akses Internet.



Bagi sebagian besar orang, internet menjadi kebutuhan sehari-hari yang cukup vital. Konsumen menginginkan layanan internet yang mudah, tidak berbelit, tepat, dan pasti.



Sadar akan hal tersebut, IndiHome Fiber menghadirkan aplikasi My IndiHome yang memberikan banyak manfaat kepada pelanggan. My IndiHome memberikan fitur seperti registrasi, lapor gangguan, point reward, info pemakaian, hingga cek tagihan serta pembayaran. My IndiHome juga menyediakan fasilitas untuk melayani keluhan layanan pelanggan.



Melalui My IndiHome, pelanggan dapat mengatur layanan IndiHome di rumah dengan mudah, nyaman, dan pasti. Sesuai keinginan masyarakat digital, hanya dengan beberapa sentuhan di smartphone Anda.



Mungkin Anda bertanya, mengapa harus menggunakan My IndiHome?



My IndiHome memiliki banyak fitur yang mudah digunakan. Bagi pelanggan yang ingin memasang IndiHome, pelanggan dapat langsung melakukan registrasi melalui My IndiHome. Setelah registrasi, teknisi akan segera datang ke lokasi instalasi dan memasang layanan IndiHome.



Bagi pelanggan yang sudah berlangganan IndiHome, pelanggan dapat menggunakan My IndiHome untuk melihat info pemakaian internet maupun bonus telepon. Selain itu, pelanggan dapat menukar poin My IndiHome dengan berbagai penawaran menarik. Pelanggan juga dapat mengaktifkan layanan Add-on dari My IndiHome, termasuk mengaktifkan layanan bebas nonton dari CATCHPLAY, iflix dan HOOQ sampai dengan 12 bulan hanya dengan beberapa sentuhan.



Segera unduh My IndiHome melalui Google Play atau App Store. Untuk informasi lebih lanjut tentang My IndiHome, silakan mengakses indihome.co.id/myindihome.



My IndiHome, mudah, nyaman, dan pasti, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja!





