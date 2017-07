Nilai Tukar Koin Digital Anjlok, Banyak Penambang Jual Kartu Grafis

Metrotvnews.com: Nilai tukar Ethereum yang dilaporkan semakin anjlok baru-baru ini membuat beberapa miner (penambang) cryptocurrency tersebut memilih untuk menjual beberapa kartu grafisnya di eBay.



Menurut laporan Coin Desk, terpantau beberapa kartu grafis yang sebelumnya sangat sulit dicari menjadi lebih mudah dicari, seperti Radeon RX 580, RX 480, serta GTX 1060. Kondisi tersebut membuat pasar kartu grafis diperkirakan akan kembali normal dalam waktu dekat.

Sebelumnya, beberapa varian kartu grafis kelas menengah seperti Radeon RX 580, RX 480, dan GeForce GTX 1060 menjadi incaran para miner Ethereum yang nilai tukarnya sedang melambung tinggi bahkan sempat mencapai USD400 (Rp5,3 juta) per 1 Ethereum.Akibatnya, pemborongan massal terjadi dan suplai kartu grafis tersebut menjadi langka. Imbasnya adalah harga kartu grafis tersebut menjadi ikut melambung, bahkan sempat terpantau dibanderol dengan harga hampir dua kali lipat dari semula.Namun situasi kini berbeda. Nilai tukar Ethereum terpantau semakin menurun hingga menyentuh angka USD133 (Rp1,7 juta) per 1 Ethereum. Tidak hanya itu, Ethereum juga semakin sulit untuk ditambang. Kesulitan tersebut membuat nilai tukar cryptocurrency alternatif selain Bitcoin ini turun hingga 10 persen. Sementara nilai tukar Ethereum yang sudah jatuh lebih dari 50 persen membuat keuntungan para miner semakin tipis.Perhitungan kasarnya adalah sebagai berikut. Jika sebelumnya satu buah kartu grafis RX 580 bisa menghasilkan Ethereum senilai USD5 (Rp66.500), kini miner hanya bisa menghasilkan USD1,7 (Rp22.610) saja dari satu kartu grafis tersebut per harinya. Keuntungan tersebut belum termasuk biaya penggunaan listrik yang tidak sedikit, serta biaya operasional lainnya.Kondisi terkini Ethereum saat ini memang merupakan mimpi buruk bagi para miner yang baru terjun ke ranah cryptocurrency mining. Meski demikian, kondisi tersebut justru menguntungkan gamer yang akan membeli kartu grafis baru. Diperkirakan, dalam waktu dekat suplai kartu grafis kelas menengah akan kembali normal.(MMI)