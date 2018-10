Geser Amazon, Microsoft Jadi Perusahaan Termahal Kedua

Jakarta: Microsoft baru saja mengumumkan pencapaian terbarunya sebagai perusahaan paling berharga kedua di Amerika Serikat, setelah dikalahkan oleh Amazon pada bulan April pada tahun 2017 lalu. Informasi yang beredar menyebut bahwa Microsoft melaporkan hasil keuntungan per kuartal yang baik.



Laporan tersebut menyebut keuntungan Microsoft berasal dari bisnis komputasi awan miliknya, sedangkan Amazon mengalami kerugian sebesar USD65 miliar (Rp989,3 triliun) dari kapitalisasi pasarnya.

Sementara itu, Apple masih merajai daftar ini dengan nilai sebesar USD1 triliun (Rp15.200 triliun), diikuti Microsoft dan Amazon.Amazon mengalami penurunan nilai saham sebesar tujuh persen akibat tidak berhasil mencapai targetnya pada penjualan musim liburan lalu. Microsoft kini bernilai sebesar USD823 miliar (Rp12,6 triliun), lebih tinggi dari kapitalisasi pasar Amazon sebesar USD805 miliar (Rp12,2 triliun).Apple dilaporkan GSM Arena akan menyampaikan laporan hasil pendapatan per kuartal perusahaannya pada tanggal 1 November mendatang. Laporan tersebut diperkirakan termasuk dengan informasi hasil penjualan ponsel terbarunya, yaitu iPhone XS dan iPhone XS Max.Sebelumnya, Microsoft semakin menunjukan keseriusannya untuk membawa bisnis konsol game Xbox ke arah game mobile. Data dari Microsoft Research terungkap bahwa perusahaan tersebut berencana merilis kontroler Xbox untuk smartphone dan tablet.Sementara itu, beredar informasi di Twitter menyebut bahwa smartphone prototipe karya Microsoft Research berbekal fitur layar sekunder dalam bentuk cover e-Ink. Smartphone konsep Display Cover ini untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan.Microsoft kembali menjajal kemampuan produk karyanya pada ranah fesyen, salah satunya ditampilkan di ajang Jakarta Fashion Week ke-11 lalu.London College of Fashion memanfaatkan Microsoft HoloLens dan Azure dalam teknologi AI, Internet of Things (IoT), dan solusi database yang dituangkan dalam proyek "Future of Fashion Incubator".(MMI)