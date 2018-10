Evercoss Targetkan Masuk 5 Besar di Indonesia Tahun Depan

Jakarta: Evercoss mengungkapkan targetnya pada tahun 2019 untuk menjadi satu dari lima produsen smartphone dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia.



Target tersebut diyakininya dapat tercapai dengan bantuan peluncuran lima smartphone seri Extream karyanya sejak bulan Maret hingga Oktober 2018.

“Xtream sangat fenomenal di pasar. Dari kelima tipe tersebut yang paling fenomenal adalah Xtream One dan Xtream One Pro. Dengan beragam fitur canggih terkini, smartphone ini juga dijual dibawah satu jutaan,” ungkap Suryadi.Demi mencapai targetnya tersebut, Suryadi juga menyebut bahwa Evercoss akan terus merilis smartphone baru pada lini Xtream, dengan bekal teknologi terbaru.Teknologi yang direncanakan Evercoss untuk hadir pada smartphone lini ini termasuk empat kamera dan sensor pemindai sidik jari.Kolaborasi dengan operator seluler yang dinilai turut mendorong popularitas lini Xtream ini juga akan kembali dihadirkan Evercoss di masa mendatang, pada smartphone terbaru Xtreama. Sebelumnya, Xtream menggandeng XL Axiata sebagai mitra operator seluler.Kerja sama ini menyuguhkan keuntungan bagi pemilik smartphone lini ini untuk dapat menikmati konten di YouTube secara gratis tanpa biaya dan data tambahan selama satu tahun. Selain YouTube, kerja sama dengan XL Axiata ini memberikan data internet gratis selama satu tahun.Hingga saat ini, Suryadi menyebut kelima tipe smartphone seri Xtream ini telah terjual hingga jutaan unit. Sebagai informasi, kelima smartphone Xtream yang telah dirilis Evercoss di Indonesi adalah Xtream One, Xtream One Plus, Xtream One Pro, Xtream One Prime, dan Xtream One Mini.Evercoss memasarkan Xtream One dengan harga Rp649.000, sedangkan Xtream One Plus seharga Rp869.000, Xtream One Pro seharga Rp739.000, Xtream One Prime seharga Rp1.219.000, dan Xtream One Mini seharga Rp559.000.(MMI)