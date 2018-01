Google Rayakan Ulang Tahun Virginia Woolf, Siapa Dia?

Jakarta: Google merayakan ulang tahun Virginia Wolf yang ke-136 dengan Doodle. Woolf dianggap sebagai salah satu novelis terhebat asal Inggris. Pengaruh dari karyanya masih bisa dirasakan hingga saat ini.



Virginia Woolf terlahir dengan nama Adeline Virginia Stephen di Kensington, London pada 25 Januari 1882. Ayahnya adalah seorang ahli sejarah dan kritik Sir Leslie Stephen sementara ibunya adalah wanita cantik bernama Julia Stephen.

Ketika ibunya meninggal pada 1895, Woolf mengalami gejala penyakit mental yang kemudian terus menghantuinya seumur hidupnya. Gangguan mental yang dialami menjadi semakin parah ketika ayahnya meninggal pada 1904. Woolf mulai menulis ketika dia masih muda. Karya pertamanya dicetak pada Desember 1904, ketika dia berumur 22 tahun.Menurut laporan The Sun, Woolf dan suaminya, yang dia nikahi pada 1912, merupakan bagian dari grup penulis berpengaruh yang disebut Bloomsbury Group. Kelompok tersebut merupakan kelompok yang cukup ternama di London pada awal abad 20.Novel pertama Woolf, The Voyage Out, dicetak pada 1915. Karyanya berikutnya menjadikannya sebagai salah satu novelis dan penulis esai paling hebat di zamannya.Dia aktif merilis buku antara Perang Dunia Pertama dan Kedua. Novel terakhir yang dia tulis adalah Between The Acts yang dipublikasikan setelah kematiannya pada 1941. Setelah menulis novel terakhir yang akan dicetak setelah dia meninggal tersebut, Woolf mengalami depresi. Buku diarinya menunjukkan obsesinya akan kematian.Pada 28 Maret 1941, dia bunuh diri dengan membiarkan dirinya tenggelam di River Ouse di dekat rumanya. Jenazahnya baru ditemukan tiga minggu kemudian.Dalam catatan bunuh diri yang ditujukan untuk suaminya, Woolf menulis, "Tersayang, saya yakin saya mulai menjadi gila lagi. Saya merasa kita tidak bisa melalui waktu mengerikan itu lagi. Saya tidak akan pulih kali ini."(MMI)