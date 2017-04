Ninja Easy Ingin Jadi Wadah Sosial Para Pelaku E-Commerce

Metrotvnews.com, Jakarta: Ninja Express merilis aplikasi mobile untuk pelaku social commerce, bernama Ninja Easy. Aplikasi ini ditujukan untuk membantu menyederhanakan proses pengiriman dan pembayaran antara penjual dan pembeli.



“Aplikasi Ninja Easy menawarkan penjual social commerce cara baru untuk mengurus pengiriman dan pembayaran dengan mudah, cukup dengan buat link, kirim dan terima pembayaran. Kami ingin mereka punya waktu untuk lebih memikirkan cara mengembangkan bisnis mereka,” ujar Country Head Ninja Express, Indra Wiralaksmana.

Indra mengaku optimistis aplikasinya dapat membantu pelaku perdagangan online, terutama via media sosial, sebab peningkatan tuntutan layanan logistik di Indonesia, didorong oleh kebiasaan konsumen yang juga berubah-ubah.Serupa nama yang diusungnya, Ninja Easy menawarkan kemudahan dan efektivitas waktu yang harus dihabiskan penjual dalam proses pengiriman produk kepada pembeli. Kemudahan tersebut juga dihadirkan Ninja Express melalui metode pembayaran.Saat ini, Ninja Easy baru menawarkan metode pembayaran Cash on Delivery (COD), meski pada mitra e-commerce besar Ninja Express telah menawarkan metode pembayaran via transfer antar bank atau e-payment.Metode COD diusung Ninja Easy sebagai metode pembayaran utama, didasarkan alasan ketidakpercayaan konsumen Indonesia terkait metode pembayaran lain. Metode ini memungkinkan pembeli membayar saat barang sudah diterima atau sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.Selain itu, metode ini dipilih Ninja Express, mengingat hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia masih belum memiliki kartu kredit, yang menjadi metode pembayaran utama di sejumlah e-commerce besar di Indonesia dan dunia.Mengusung COD, jelas Indra, tidak membuat Ninja Express mengabaikan faktor kepercayaan penjual. Sebab sistem pembayaran yang dirancangnya telah menjamin saldo pada akun penjual di Ninja Easy akan bertambah secara otomatis, setelah pembeli membayar barang.Selain itu, aplikasi Ninja Easy juga diklaim punya sejumlah fitur yang hanya dapat dimanfaatkan penjual mitra Ninja Express. Fitur tersebut termasuk pelacakan kiriman secara real-time, pengiriman ulang bebas biaya, dan layanan pelanggan.