Seru, Google Maps Hadirkan Augmented Reality

Jakarta: Dalam rangkaian acara developer Google I/O yang dibuka kemarin di California, Amerika Serikat, Google memamerkan deretan inovasi teknologi terbarunya, yaitu menghadirkan panduan di Google Maps berbasis teknologi augmented reality.



Bagi Anda yang masih bingung, teknologi augmented reality (AR) sama seperti yang dihadirkan dalam game Pokémon GO. Hal yang serupa juga diterapkan di inovasi Google kali ini.

Fitur untuk pengguna yang berjalan kaki akan menampilkan sebuah tanda arah serta animasi berupa seekor rubah yang menuntuh perjalanan Anda. Tentu saja fitur ini mengandalkan kamera belakang smartphone untuk tetap menyala dan diarahkan ke jalan di depan.Tidak heran apabila saat dalam presentasinya Vice President of Product for AR and VR Google Aparna Chennapragada menuturkan bahwa fitur ini masih untuk panduan bagi pejalan kaki saja demi alasan keselamatan.Fitur ini belum akan hadir dalam waktu dekat karena butuh pengembangan lebih jauh. Meskipun begitu, Google tampaknya sudah mampu menangkap pengembangan augmented reality untuk kebutuhan sehari-hari.Teknologi yang mereka beri nama sebagai Visual Positioning System (VPS) ini juga mampu menanpilkan informasi di layar smartphone saat mode augmented reality di Google Maps tadi diarahkan ke deretan gedung-gedung yang ada di jalan.Contohnya, Anda bisa mengetahui nama restoran-restoran serta rating layanannya berdasarkan basis data Google Maps saat kamera smartphone di arahkan deretan bangunan restoran.Artinya teknologi augmented reallity bukan hanya teknologi berbasis visual tapi juga memiliki kecerdasan layaknya mesin pencari Google yang bisa memprediksi apa yang kita ingin ketahui.Beberapa tahun lalu, augmented reality sebetulnya sudah sempat dibayangkan dan ingin diwujudkan oleh Google, salah satunya lewat kacamata pintar Google Glass.(MMI)