ASUS ZenFone 3 Zoom Kedatangan Android 8.0 Oreo

Jakarta: ASUS berencana memperbarui ZenFone 3 Zoom dan ZenFone 3 Laser ke Android 8.0 Oreo pada akhir bulan Maret lalu. Namun, ini mengalami penundaan hingga beberapa bulan.



Pada awal April, ASUS mengumumkan pernyataan resmi, menyebut update Oreo untuk ZenFone 3 Zoom mengalami penundaan akibat sejumlah masalah yang harus diperbaiki. ASUS juga menyebut bahwa perusahaannya berencana merilis update pada akhir Juni, tergolong terlambat.

ASUS berhasil memperbaiki permasalahan tersebut yang mencegahnya merilis update secepat yang dijanjikan. Pemilik ASUS ZenFone 3 Zoom berpeluang menerima Android 8.0 Oreo pada akhirnya.ASUS mengonfirmasi via forumnya bahwa ponsel ZenFone 3 Zoom kini kompatibel untuk Android 8.0 Oreo. Daftar perubahan resmi menyebutkan bahwa setelah upgrade, ruang penyimpanan internal ponsel tersebut akan sedikit menurun.Selain itu, ASUS juga menghilangkan sejumlah aplikasi yang merupakan aplikasi bawaan pada ZenFone 3 Zoom sebelumnya, termasuk Minimove, PhotoChange, dan Do It Later. Sementara itu, gestur yang menampilkan All Apps Menu telah diubah menjadi gestur usap ke arah atas.Namun, karena bergulir secara berkala, update ini akan membutuhkan waktu beberapa hari hingga diterima oleh seluruh pengguna ZenFone 3 Zoom via notifikasi Firmware Over The Air (FOTA). Pengguna disarankan memeriksa menu System Update untuk mengetahui ketersediaan firmware baru ini.(MMI)