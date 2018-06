YouTube Bisa Jadi Pengingat dalam Jam dan Menit

Jakarta: Bulan lalu, YouTube mengumumkan fitur pengingat untuk beristirahat setelah menggunakan aplikasinya selama beberapa lama. Fitur ini dapat ditemukan pada menu Settings, lalu General, dan Remind Me To Take a Break.



Awalnya, fitur ini berbekal opsi pengingat dengan jangka waktu setelah 15 menit, 30 menit, 60 menit, 90 menit dan 180 menit. Namun, Google kemudian memutuskan untuk menggulirkan update fitur ini, memungkinkan pengguna mengatur pengingat dengan frekuensi dengan jangka waktu jam dan menit.

Pengguna akan dapat mengatur pengingat dari lima menit hingga 23 jam dan 55 menit menggunakan interval selama lima menit. Kini, jangka waktu baru ini dinilai lebih realistik jika dibandingkan dengan batas waktu tiga jam sebagai pengaturan batas waktu maksimal sebelum update digulirkan.Masih belum tersedia informasi pasti terkait update berisi pengaturan pengingat beristirahat baru ini akan digulirkan via update OTA, atau via server. Sementara itu, versi YouTube 13.20.54 telah dibekali dengan pengaturan pengingat yang telah diupdate.Sebelumnya, pengadilan Administratif teratas Mesir memerintahkan pihak berwajib memblokir YouTube. Keputusan ini diterapkan selama satu bulan akibat film yang dinilai merendahkan Nabi umat Islam, Muhammad.Keputusan ini mengakhiri proses pengadilan banding yang berlangsung selama bertahun-tahun, terkait film amatir yang dirilis pada tahun 2012, berjudul Innocence of Muslims.Sementara itu, Google telah mulai menggulirkan YouTube Music di Amerika Serikat, Meksiko, Australia, Selandia Baru dan Korea Selatan. YouTube Music akan menggantikan aplikasi YT Music dan menawarkan musik dengan dukungan iklan seperti rilis resmi, albums, playlist, radio berbasis seniman, dan perpustakaan video YouTube.YouTube juga menguji mode Incognito untuk aplikasi versi Android. Untuk mengakses Incognito Mode, Anda cukup mengetuk avatar Anda di bagian kanan atas pada aplikasi YouTube Anda. Anda akan melihat opsi "Turn on Incognito" di bagian bahwa opsi "Switch account" dan "Sign out".(MMI)