Selama April, Samsung Galaxy S9 Dominasi Penjualan Ponsel Global

Jakarta: Setelah Apple iPhone X merajai daftar smartphone dengan penjualan terbaik selama tiga bulan pertama tahun 2018, penjualan seri Samsung Galaxy S9 menyusul selama bulan April lalu, dan berhasil meraih kembali posisi pemimpin.



Mendorong perangkat premium unggulan Apple tersebut ke peringkat ketiga, Samsung Galaxy S9+ dan Galaxy S9 menduduki peringkat pertama dan kedua, meski keduanya dilaporkan Counterpoint Research memiliki tingkat popularitas serupa.

Kedua smartphone ini memperoleh pangsa pasar global masing-masing sebesar 2,6 persen, dengan pertumbuhan penjualan sebagian besar didorong oleh performa mengagumkan di wilayah Asia-Pasifik dan Amerika Utara.Namun, tidak hanya mendominasi skala global, dengan penjualan Samsung Galaxy S8 juga dilaporkan masih populer di kalangan konsumen dengan menjadi ponsel dengan penjualan terbaik ke 10 di seluruh dunia. Namun, Counterpoint mengklaim hal ini berkat pengurangan harga dan penawaran bundle.Selain Samsung, Apple masih mampu mendominasi daftar tersebut meski harus lengser dari posisi teratas. Bahkan, iPhone X, iPhone 8 Plus dan iPhone 8 berhasil menempati posisi tiga, empat dan lima. Sementara itu, iPhone X dan iPhone 8 Plus mencakup pangsa pasar global 2,3 persen, sementara penjualan iPhone 8 meraih pangsa pasar 2,2 persen.Selain itu, permintaan untuk iPhone 6 dan iPhone 7 juga masih tergolong tinggi pada periode tersebut, menempati posisi ketujuh dan kesembilan.Sementara itu, pada dua posisi terakhir, yaitu posisi kedelapan dan kesepuluh ditempati Xiaomi Redmi 5A dan Redmi 5 Plus atau dikenal sebagai Redmi Note 5 di sejumlah pasar.Hal ini menandai pertama kalinya Xiaomi menempati dua posisi pada daftar 10 teratas dan mengindikasikan eksistensi yang kuat di pasar Tiongkok dan India. Di masa mendatang, lini iPhone Apple diprediksi akan kembali mendominasi daftar tersebut.Meskipun demikian, penjualan smartphone terbaru Apple diperkirakan akan terus menurun seiring dengan usia seri smartphone tersebut. Seri smartphone unggulan Samsung, di sisi lain, diprediksi akan terus meningkat hingga peluncuran Galaxy Note 9 pada akhir musim panas lalu.Terkait aspek jangka panjang dari berbagai hal, dominasi global Xiaomi diperkirakan akan mengalami pertumbuhan dan, dengan Huawei yang menargetkan untuk menjadi produsen smartphone nomor satu dalam beberapa tahun mendatang, Huawei disebut diperkirakan tidak lama lagi muncul di daftar tersebut.(MMI)