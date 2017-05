Lagi, Oppo Luncurkan Ponsel Selfie Baru

Metrotvnews.com, Jakarta: Baru saja merilis ponsel selfie F3 Plus akhir bulan Maret kemarin, Oppo kembali merilis ponsel turunan barunya yaitu Oppo F3.



Menggunakan jargon yang masih sama yaitu Selfie Expert, Oppo F3 tampil sangat mirip dengan F3 Plus. Bedanya, ponsel ini bisa dikatakan lebih "minimalis" ketimbang F3 Plus.

Meski demikian, menurut Media Engagement Oppo Indoneisa, Aryo Medianto ponsel ini memiliki segmentasi yang berbeda dengan F3 Plus. Oppo F3 lebih menyasar pengguna kelas menengah, berbeda dengan F3 Plus yang menyasar kelas premium. Jadi tidak heran jika ada beberapa fitur yang dipangkas di Oppo F3."F3 beda dengan F3 Plus. Ponsel ini lebih menyasar pengguna kelas menengah. Kami memang sengaja merilis F3 Plus terlebih dulu karena kami ingin mengedukasi masyarakat mengenai fitur terbaru kami yaitu dual selfie camera," ujar Aryo kepada awak media di acara Group Selfie Expert yang diselenggarakan hari ini di Jakarta.Beberapa perbedaan antara F3 dengan F3 Plus, di antaranya adalah penggunaan layar yang lebih kecil pada F3, yaitu 5,5 inci. Ponsel ini juga memiliki kamera belakang dengan resolusi yang lebih kecil, 13MP, dan tidak dilengkapi VOOC Charge.Sementara spesifikasi lainnya, termasuk penggunaan kamera depan ganda hingga prosesor, RAM, dan penyimpanannya tetap sama. Kabar baiknya, harga Oppo F3 lebih murah dibandingkan dengan F3 Plus. Ia dibanderol seharga Rp4.399.000 dan akan mulai dijual pada tanggal 13 Mei mendatang.(MMI)