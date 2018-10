Smartfren Pasang Wi-Box 4G Home untuk Internet Rumahan

Jakarta: Smartfren Telecom mengumumkan produk terbaru bertajuk Wi-Box 4G Home Internet, dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas di dalam rumah.



Kehadiran produk ini disebut Smartfren karena penetrasi internet di rumah tangga Indonesia tergolong kecil akibat keterbatasan jangkauan fiber optik.

“Berdasarkan data yang kami miliki, penetrasi internet di rumah tangga Indonesia masih tergolong kecil. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal ini antara lain keterbatasan jaringan fiber optik yang hanya tersedia di beberapa area,” Ujar Sub Group Head of Device Planning, Management and Technology Amit Sethi.Smartfren mengklaim Wi-Box 4G Internet Home mampu menyuguhkan koneksi stabil, berkat dukungan dua antena eksternal sehingga mampu menerima sinyal dengan lebih baik. Stabilitas tersebut juga diklaim Smartfren akan menghadirkan pengalaman penggunaan internet baik di dalam rumah pengguna.Selain penerimaan sinyal yang lebih baik, Smartfren turut mengklaim Wi-Box 4G didukung jangkauan WiFi luas hingga 50 meter di dalam rumah, dan 80 meter di luar rumah. Perangkat ini juga dapat digunakan oleh hingga 32 pengguna secara bersamaan. Selaih itu, Wi-Box 4G diklaim mampu siaga selama 24 jam.Pada Wi-Box 4G ini, Smartfren menawarkan tiga skema berlangganan, yaitu skema berlangganan pertama ditawarkan seharga Rp1.200.000 per bulan dengan total kuota 120GB yang terdiri dari 60GB kuota utama dan 60GB kuota malam. Sementara itu, skema berlangganan kedua ditawarkan yaitu seharga Rp1.700.000 dengan total kuota 600GB.Pada skema berlangganan kedua ini terdiri dari kuota masing-masing sebesar 100GB per bulan, terbagi menjadi 50GB kuota utama dan 50GB kuota malam, selama enam bulan. Sedangkan skema berlangganan terakhir ditawarkan seharga Rp2.600.000, dengan total kuota 1200GB.Skema berlangganan ketiga menawarkan masing-masing 100GB perbulan terbagi menjadi 50GB kuota utama dan 50GB kuota malam, selama 12 bulan penuh.Smartfren Wi-Box 4G Internet Home, dapat diperoleh di seluruh galeri Smartfren yang tersebar di Indonesia serta melalui partner Smartfren.(MMI)