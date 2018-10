UL Benchmarks Punya Pengujian Baru untuk Laptop, Seperti Apa?

Jakarta: Perusahaan UL Benchmarks, penyedia aplikasi benchmark PCMark 10 dan 3DMark baru saja mengumumkan salah satu pengujian terbaru yang dihadirkan ke 3DMark dengan nama 3DMark Night Raid.



Dijelaskan pihak UL Benchmarks bahwa pengujian yang berfokus ke pengolahan grafis ini untuk peragkat laptop dan tablet yang memiliki kartu grafis terintegrasi.

Pengujian ini juga mendukung pengujian untuk laptop dengan prosesor ARM seperti Always Connected PC berbasis Windows 10. Misalnya laptop yang ditenagai oleh prosesor mobile Qualcomm Snapdragon seperti ASUS NovaGo, HP ENVY x2, Lenovo Miix 630, dan Lenovo Yoga C630 WOS.Pengujian 3DMark Night Raid juga menyediakan dukungan pegujian untuk perangkat intergrated graphic cards yang kini berjalan di sistem DirectX 12.Pengujian 3DMark Night Raid kini diklaim bisa memberikan informasi kemampuan grafis sebuah perangkat dengan integrated graphic card untuk bermain game ,meskipun di kualitas grafis yang tidak tinggi.UL Benchamrks menyebut nilai skor pengujian ini di sekitar angka 5.000 dikategorikan sebagai perangkat yang baik.UL Benchmarks telah menguji laptop dengan skor sekitar 5.000 via 3DMark Night Raid, mampu menjalakan game Counter Strike: Global Offensive di framerate 70fps, DOTA 2 di 70fps dan League of Legends di 80fps, pada kualitas grafis rendah ke menengah di resolusi 1080p.Nantinya dalam pengujian 3DMark Night Raid akan berisi stress test untuk CPU dan kartu grafis terintegrasi, sehingga bisa menghasilkan tolok ukur performa yang lebih akurat untuk laptop atau perangkat untuk bermain game.UL Benchmarks menyebutkan 3DMark Night Raid langsung hadir dalam update aplikasi 3DMark, sehingga pengguna sebelumnya cukup memperbarui versi 3DMark ke versi v2.6.6174.(ELL)