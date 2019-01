Muncul Foto Bocoran Samsung Galaxy S10

Jakarta: Samsung diperkirakan akan meluncurkan Galaxy S10 dua bulan lagi. Sekarang, muncul gambar bocoran dari ponsel itu. Leaker ternama Evan Blass mengunggah foto bocoran Galaxy S10 di Twitter.



Foto tersebut menunjukkan ponsel dengan desain yang hampir sepenuhnya layar. Pada bagian kanan atas, Anda akan melihat lubang kamera. Ponsel ini memiliki bezel tipis pada sisi-sisinya, meski bezel pada bagian bawah sedikit lebih tebal, lapor The Verge.



Samsung Galaxy S10 "Beyond 1," in the wild. pic.twitter.com/EMquh59Kln