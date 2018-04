Universitas Cambridge Bantah Terlibat Skandal CubeYou

Jakarta: Cambridge Analityca bukan satu-satunya firma yang membocorkan dan memanfaatkan data pengguna Facebook.



CubeYou juga diketahui mencuri beragam informasi dan data pengguna Facebook lewat sebuah kuis berjudul "You Are What You Like", yang bisa memprediksi sifat atau kepribadian pengguna berdasarkan informasi mereka di Facebook.

Tentu saja caranya dengan mengizinkan kuis buatan CubeYou mengakses seluruh informasi akun Facebook Anda.Kini, hal itu memicu perdebatan baru lantaran nama perguruan tinggi University of Cambridge terseret dalam kuis yang diguankan untuk mencuri data pengguna Facebook. Dalam halaman awal registrasi kuis tersebut, CubeYou menyebutkan bahwa kuis tes kepribadian menggunakan metode tes milik University of Cambridge Psychometrics Center.Psychometrics sendiri merupakan cabang ilmu untuk menilai kepribadian seseorang. Artinya, muncul klaim sepihak dari CubeYou, bahwa mereka bekerja sama dengan universitas ternama dan dalam perjanjian aplikasi tersebut dijelaskan bahwa data mereka digunakan untuk tujuan penelitian akademik non-profit.Kenyataannya, dikutip dari CNBC, justru CubeYou menggunakan data seluruh pengguna Facebook yang mengisi kuis tersebut kepada pihak ketiga yang merupakan perusahaan atau agensi iklan.CEO CubeYou Federico Treu memberikan penjelasan bahwa mereka memang bekerja sama dengan University of Cambridge di tahun 2013-2015. Dia mengakui bahwa pada periode tersebut, mereka merekam seluruh data pengguna kuis buatannya. Lewat dari tahun 2015 dia mengklaim sudah tidak melakukannya.Pihak University of Cambridge Psychometrics Center sudah memberikan tanggapan atas hal ini terkait investigasi CNBC pada CubeYou. Mereka membantah ikut dalam tindakan ilegal tersebut. Pihak kampus hanya menyatakan bahwa mereka bekerja sama dalam pembuatan website.University of Cambridge Psychometrics Center menyatakan bahwa mereka hanya membantu dalam pembuatan antarmuka situs dimana CubeYou menggunakan model tes kepribadian miliki mereka.Selain itu, pihak kampus menyatakan bahwa mereka merahasiakan metode analisis tes kepribadian, dan tidak memberikannya kepada CubeYou.(MMI)