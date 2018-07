Xiaomi Pocophone F1 Bakal Muncul di Eropa?

Jakarta: Beberapa minggu lalu Medcom.id memberitakan salah satu smartphone misterius Xiaomi dengan nama Pocophone F1 telah mendapatkan sertifikasi dari badan regulasi telekomunikasi FCC Amerika Serikat, bahkan Indonesia.



Kini kembali beredar informasi bahwa smartphone tersebut segera beredar di Eropa. Kabar ini dikutip dari Android Authority, berbasis cuitan salah satu sosok leakster ternama Roland Quandt mengenai Xiaomi Pocophone F1.

Xiaomi Pocophone F1 will seemingly be cheap as chips... listing in eastern Euroland for ~420 Euro (6/64GB) and ~460 Euro (6/128GB) (prices converted). If it really has an SDM845 that pricing would be really impressive for a device with a 5,99in 2160x1080px screen.