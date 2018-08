Pocophone F1 Muncul, Harga Rp4 Juta Pakai Snapdragon 845

Jakarta: Pocophone F1 akhirnya resmi diumumkan oleh Poco, anak perusahaan Xiaomi yang ikut memproduksi smartphone.



Dalam konferensi pers yang digelar di India, Poco menargetkan Pocophone F1 sebagai ponsel yang menawarkan kebutuhan esensial untuk para konsumen India, yaitu performa, kamera, dan baterai.

Xiaomi POCO F1: - Qualcomm Snapdragon 845, - LiquidCool cooling system, - up to 8GB RAM and 256GB UFS 2.1 storage, and 4000mAh battery. pic.twitter.com/m8ue9UiVnr

#POCOF1 packs in @qualcomm_in's latest Snapdragon 845 AIE flagship processor. Combined with LiquidCool technology resulting in industry leading thermal performance, POCO F1 will not just deliver momentary speed but sustained peak performance. pic.twitter.com/1eyythNn7q