Begini Cara Blibli Supaya Diminati Masyarakat

Jakarta: Blibli.com kembali mengapresiasi pelanggan setia mereka lewat program My Big Wish Belanja Sekarang, Wujudkan Mimpi. Ini merupakan program belanja sekaligus mewujudkan impian para pelanggan di awal dengan beragam hadiah.



Berlokasi di kantor Jakarta Pusat, hari ini 16 Mei 2018 Blibli.com kembali menyerahkan beberapa hadiah sebagai kelanjuntan dari program di kuartal pertama di 2018 dan kini memasuki kuartal kedua 2018.

Sesuai dengan judul programnya, Blibli.com menyerahkan hadiah yang berupa harapan di tahun 218, yaitu Piala Dunia FIFA World Cup di Rusia, mobil baru, paket liburan sepanjang tahun dan paket berlibur bersama pasangan."Blibli.com memanfaatkan momentum awal tahun, dimana para pelanggan memiliki harapan-harapan baik di tahun baru," ungkap SVP Marketing Blibli I Gusti Ayu Fadjar.Salah satu pelanggan Blibli yaitu Indra Hasibuan (Pekanbaru) keluar sebagai pemenang hadiah nonton final Piala Dunia FIFA World Cup di Rusia secara langsung bekerja sama dengan VISA Indonesia.Selain Indra, ada Alexander Ciptadi Sutedjo (Jakarta) menjadi pemenang hadiah nonton semifinal Piala Dunia FIFA World Cup di Rusia. Paket ini mulai dari tiket menonton, pesawat, hotel, tur Rusia dan masing-masing berlaku untuk dua orang.Kemudian ada lagi Hadi Soetanto (Jakarta) pemenang Mobil Mitsubishi Xpander, Susanto (Jakarta) pemenang 1 Paket Liburan Sepanjang Tahun, Nofi Setiyoningsih (Jawa Timur) pemenang 1 Paket Liburan Pasangan ke Singapura yang merupakan beberapa pemenang dari puluhan pemenang undian My Big Wish.Menurut Ayu, program pemasaran kreatif berorientasi pada pelanggan menjadi kiat agar e-commerce menjadi destinasi belanja online pilihan masyarakat.Program My Big Wish Belanja Sekarang, Wujudkan Mimpimu adalah upaya memberi kebahagiaan di awal tahun bagi pelanggan. Berlanjut pada momentum bulan suci Ramadan mengajak pelanggan untuk mengikuti #BagiBagiKebahagiaan melalui program belanja Kebaikan Ramadhan yang berlangsung antara 23 April 23 Juni 2018.(MMI)