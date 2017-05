Resmi Masuk Indonesia, Ini Harga Samsung Galaxy S8 dan Galaxy S8+

Metrotvnews.com, Jakarta: Samsung resmi meluncurkan Galaxy S8 dan Galaxy S8+ di Indonesia hari ini, Selasa (2/5/17), di Raffles Hotel. Smartphone ini menawarkan berbagai kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen di seluruh dunia.



"Melalui Galaxy S8 dan Galaxy S8+, kami memberikan cerita, makna, dan fungsi lebih dengan infinity display yang memungkinkan kami untuk menciptakan tren dan standar baru dalam kualitas dan pengalaman penggunaan smartphone," ujar President Samsung Electronics Indonesia, Jaehoon Kwon.

Selain itu, kehadiran perangkat ini turut sebagai uapaya Samsung dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Salah satunya dihadirkan melalui layar Infinity, menyuguhkan tampilan layar lebar namun dengan ukuran bodi yang tetap nyaman untuk digenggam dengan satu tangan.Hal ini dihadirkan Samsung dengan luas layar lebih besar, yaitu 5,8 inci dan 6,2 inci, 30 persen lebih besar dibandingka pendahulunya. Meskioun demikian, ponsel cerdas ini mengunggulkan perbedaan ukuran bodi tidak signifikan jika dibandingkan dengan Galaxy S7 dan S7 Edge.Sementara itu, Galaxy S8 dan Galaxy S8+ hadir dengan kamera belakang 12MP dan aperture f1.7, didukung teknologi dual pixel. Sedangkan kamera depan memiliki resolusi 8MP dengan aperture f1.7. Kamera depannya juga berbekal teknologi autofocus terbaru ang diperbarui sehingga menghadirkan hasil foto berkualitas lebih baik.Selain itu, Galaxy S8 dibekali baterai 3.000 mAh, sedangkan Galaxy S8 Plus dibekali baterai 3.500 mAh. Keduanya didukung oleh prosesor buatan Samsung yaitu Exynos 8895 dengan teknologi 10nm dan dipadukan dengan RAM 4GB dan 64GB.Untuk pasar Indonesia, Samsung menawarkan tiga varian warna untuk Galaxy S8 dan Galaxy S8 Plus yaitu Midnite Black, Orchid grey, Mapple Gold. Soal harga, Samsung Galaxy S8 akan dipasarkan seharga Rp10.499.000 sedangkan Galaxy S8 Plus seharga Rp11.999.000.(MMI)