Beredar, Bocoran Ponsel Android One HTC

Metrotvnews.com: Divisi smartphone HTC resmi telah dibeli Google. Meskipun begitu, HTC menyebutkan bahwa mereka akan tetap memproduksi smartphone. Kini beredar bocoran smartphone terbaru HTC yang dibuat untuk proyek Android One milik Google.



Proyek Android One Google sedang jadi perhatian. Salah satu alasannya karena Xiaomi juga mulai membuat smartphone Android One dengan merilis Xiaomi Mi A1. Motorola, yang belakangan disebut sebagai pesaing Xiaomi dalam hal kamera ganda, juga baru saja ikut serta dalam proyek Android One dengan meluncurkan Moto X4.

U11 Life (AndroidOne program)

SD630

RAM/ROM 3/32gb or 4/64gb

5.2' 1080p

Cameras 16/16mp

Battery 2600mah

Edge Sense, USonic

IP67

Android O — LlabTooFeR (@LlabTooFeR) October 3, 2017

Dikutip dari Android Central, sebuah akun Twitter bernama @LlabTooFeR membocorkan spesifikasi dari smartphone HTC Android One yang bernama U11 Life.U11 Life akan memiliki layar berukuran 5,2 inci dengan resolusi 1080p. Ponsel ini juga dilengkapi dengan kamera depan dan belakang yang beresolusi sama yaitu 16MP. Untuk prosesor, HTC menggunakan Qualcomm Snapdragon 630. HTC disebutkan akan menyediakan varian RAM 3GB dengan memori 32GB atau 4GB dengan memori 64GB.Sistem operasi yang digunakan U11 Life adalah Android O dengan baterai berkapasitas 2.600 mAh. Fitur menarik seperti Edge Sense juga akan ditanamkan pada HTC U11 Life. Fitur tersebut pertama kali diperkenalkan pada flagship HTC U11.Fitur Edge Sense memungkinkan smartphone Anda untuk memilih opsi perintah yang diatur berdasarkan intensitas tekanan yang Anda berikan pada perangkat. Ini fitur yang jauh lebih menarik ketimbang fitur shake atau flip yang sudah banyak digunakan selama ini.Fitur lain yang ada pada smartphone ini adalah sertifikasi IP67. Itu artinya, U11 Life akan tahan debu dan cipratan air. Dalam paket penjualannya, juga akan disertakan earphone USonic buatan HTC. Sayangnya, belum diketahui berapa harga jual dan waktu rilis dari ponsel ini. Namun, dengan adanya label Android One, hal ini diharapkan akan bisa kembali mengangkat kepopuleran smartphone buatan HTC.HTC sendiri bukan rekan baru Google. Sebelum ini, perusahaan asal Taiwan tersebut sudah memproduksi varian Nexus. Tidak hanya itu, proses pembuatan smartphone Google Pixel pertama pun dikabarkan mendapatkan bantuan HTC.(MMI)