Alexa Tertawa Sendiri, Amazon Segera Pasang Pembaruan

Jakarta: Sejumlah pengguna perangkat yang mendukung asisten virtual Amazon, Alexa, melaporkan pengalaman mereka mendengarkan suara tawa aneh dan tidak terduga. Amazon mengaku telah mengetahui permasalahan tersebut dan tengah berupaya memperbaikinya.



Amazon kemudian turut menyebut bahwa perusahaannya berencana untuk memperbaiki permasalahan ini melalui tindak penonaktifan frasa "Alexa, laugh", dan mengganti perintah menjadi "Alexa, can you laugh?".

So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp