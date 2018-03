Tips Menjadi Vlogger Pemula Bermodal Smartphone

Jakarta: Setiap orang memiliki alasan yang berbeda untuk memulai membuat vlog. Mungkin sebagian mereka hanya ingin sekadar berbagi kegiatan, namun ada juga yang serius menggarapnya dengan harapan bisa menghasilkan uang dengan menjual ruang iklan atau menjadi mitra YouTube.



Tak heran jika kini banyak dijumpai vlogger yang sukses meraup keuntungan dari videonya. Anda pun bisa menjadi seperti mereka. Caranya mudah, kok. Berikut ini beberapa tips untuk memulai membuat vlog, atau bagi vlogger pemula untuk mendapatkan banyak subscriber.

Membuat konten merupakan salah satu yang tersulit untuk dilakukan. Disarankan agar memperbanyak referensi dan bisa melihat tren konten vlogger, apa yang sedang banyak dibicarakan. Lebih baik lagi jika membuat konten yang belum banyak dibahas, namun informasinya dinantikan orang, dan out of the box. Perhatikan juga kualitas dan buatlah materi yang konsisten, aktif misalnya setiap hari atau seminggu sekali. Buat publik selalu menantikan vlog Anda.Hal tersulit lainnya adalah memberi nama dan judul pada video. Anda mungkin sudah terpikir judul yang akan diusung, namun terkadang malah terlalu kompleks, atau terlalu panjang. Disarankan untuk menggunakan pelengkap otomatis YouTube untuk memberi judul video.Berbicara di depan kamera awalnya memang tidak mudah, apalagi jika membandingkan dengan orang lain. Tapi Anda harus yakin, dan jadilah diri sendiri. Biarkan kepribadian Anda terlihat asli di hadapan kamera, sehingga orang juga akan lebih menerima Anda. Anda juga bisa membuat adegan seperti menertawakan diri sendiri, dan menyertakan bloopers (cuplikan adegan salah) agar menarik pemirsa.Tak perlu sungkan meninggalkan komentar di vlog orang lain. Alasannya adalah karena Anda seorang pemula dengan channel vlog baru, Anda butuh sedikit usaha untuk mendapatkan banyak visitor. Mengomentari vlog dianggap efektif karena Anda akan mendapatkan pengunjung melalui komentar Anda, dan meningkatkan kesadaran orang mengenai keberadaan channel vlog Anda.Di setiap akhir video, jangan lupa minta pemirsa untuk menyukai dan berlangganan (subscribe) ke channel Anda. Beri juga alasan mengapa mereka perlu berlangganan channel YouTube Anda.Selain lima tips di atas, bagi Anda yang masih malu-malu menjadi vlogger atau terkendala peralatan syuting, bisa memanfaatkan gadget yang ada. Kini sudah banyak smartphone dengan kualitas baik, tak kalah dengan kamera profesional.Salah satunya, Nokia 8. Smartphone ini memiliki performa baik untuk menunjang pembuatan vlog layaknya vlogger profesional. Seperti diketahui, produk Nokia unggul dalam fitur kamera. Namun bedanya, kamera pada Nokia 8 hadir lebih baik dengan kamera depan belakang ganda berkualitas 13MP.Selain itu, Nokia 8 juga dilengkapi dengan Optik Zeiss sehingga mampu menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi. Anda pun tak perlu khawatir hasil videonya buram. Ini juga menjadikannya sebagai perangkat Android pertama yang didukung lensa Zeiss.Nikmati juga fitur mode kamera dual sight pada Nokia 8 yang menghadirkan cara bercerita baru yang seru. Dengan teknologi dual sight ini, vlogger dapat menangkap kedua sisi setiap cerita dengan menggunakan kamera depan dan belakang secara bersamaan.Maka mode dual sight ini sangat cocok bagi vlogger yang ingin menunjukkan kepada pemirsa tentang apa yang terjadi saat berbagi pendapat atau gagasan pada saat bersamaan. Di sisi lain, Nokia 8 juga memungkinkan untuk live video pada akun Facebook dan YouTube, cukup dengan aplikasi kamera.Menariknya lagi, Nokia 8 didukung resolusi video 4K dan 1080p pada 30fps. Lengkapi juga video Anda dengan audio yang berteknologi Ozo Audio, yang akan menangkap momen suara dengan 3.600 rekaman spasial, yaitu teknologi yang sama digunakan oleh para ahliSmartphone yang menjadi produk pertama high-end Nokia yang menggunakan sistem Android (OS 7.1 Nougat) ini memiliki layar berukuran 5,3 inci Quad HD, dengan dukungan prosesor Qualcomm Snapdragon 835, RAM 4GB. Perangkat berbahan alumunium tersebut juga didukung sertifikasi IP54, yang menjadikannya tahan percikan air.Tak hanya itu saja, baterai Nokia 8 berkapasitas 3.090 mAh serta dibekali port USB type-C, serta jack headphone 3,5mm. Ponsel cerdas ini dibanderol dengan harga Rp6.499.000 dalam pilihan warna polished blue dan steel. Informasi selengkapnya klik(ROS)