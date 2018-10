Apple Gelar Acara 30 Oktober, iPad Pro?

Jakarta: Apple mengeluarkan undangan untuk acara 30 Oktober yang diadakan di Brooklyn, New York. Diperkirakan, Apple akan meluncurkan tablet iPad Pro baru dan beberapa produk baru untuk lini Mac.



Motto Apple kali ini adalah "there's more in the making" -- "masih ada produk baru yang sedang dikembangkan".

Menurut The Verge, keputusan Apple untuk memilih New York sebagai tempat acara adalah sesuatu yang mengejutkan.Ada kemungkinan, Apple akan kembali menggunakan Steve Jobs Theater di Apple Park, sama seperti ketika mereka meluncurkan iPhone baru pada bulan lalu.Apple mengirimkan berbagai beberapa desain unik untuk undangan akan acara pada akhir bulan ini.iPad Pro baru yang akan Apple luncurkan dikabarkan memiliki bezel tipis dan Face ID. Ini akan menjadi pertama kalinya Apple menyediakan teknologi sistem pengenalan wajah mereka selain pada iPhone. Dilaporkan, iPad Pro tahun ini akan tersedia dalam layar 11 inci dan 12,9 inci serta mulai menggunakan port USB-C.Dalam acara Oktober ini, Apple juga diduga akan meluncurkan penerus dari MacBook Air. Pada Agustus, dilaporkan bahwa MacBook Air baru tersebut akan memiliki bezel yang semakin tipis dan layar Retina dengan resolusi tinggi. Laptop ini diperkirakan akan memiliki harga lebih murah dari MacBook 12 inci buatan Apple.Apple juga dikabarkan tengah mengembangkan Mac Mini baru dan Apple menargetkan komputer itu untuk para developer aplikasi juga orang-orang yang ingin menggunakan Mini sebagai home theater.Untuk masalah software, Apple diduga akan memberikan penjelasan informasi tentang iOS 12.1, yang mendukung Group FaceTime dan dukungan dual-SIM.(MMI)