Microsoft Word Android Sudah Dipasang 500 Juta Kali

Jakarta: Microsoft Word for Android menjadi aplikasi pertama yang ditawarkan Microsoft sejak Skype, mencapai jumlah instalasi sebanyak 500 juta kali.



Jumlah instalasi ini melampaui aplikasi lain yang dihadirkan Microsoft untuk perangkat bersistem operasi Android, seperti Excel, Outlook, dan OneNote.

Microsoft Word for Android dibekali dengan sejumlah fitur, diklaim dibutuhkan oleh pengguna Word butuhkan, secara gratis. Namun, pengguna harus berlangganan Office 365 agar dapat menikmati pengalaman aplikasi Word secara lengkap.Berlangganan Office 365 untuk penggunaan personal ditawarkan seharga USD69,99 (Rp999.857) per tahun, atau USD6,99 per bulan (Rp99.857). Sementara itu, berlangganan untuk penggunaan kelompok atau keluarga ditawarkan seharga USD99,99 (Rp1,4 juta) per tahun, atau USD9,99 (Rp142.714).Dengan berlangganan, pengguna dapat menikmati versi lengkap dari sejumlah aplikasi seperti Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher untuk PC dan Access untuk PC. Sementara itu untuk Word for Android, berlangganan Office 365 memungkinkan pengguna untuk menggunakan sejumlah fitur.Fitur tersebut termasuk melacak dan meninjau perubahan, mengubah orientasi halaman, menambahkan halaman dan bagian jeda, menonjolkan cell table dengan warna khusus, mengaktifkan kolom di layout halaman, kustomisasi header dan footer untuk halaman berbeda, mengaplikasikan lebih banyak warna untuk pemformatan, menambahkan dan memodifikasi element grafik, dan menggunakan dukungan file terlindung IRM.Untuk sebagian besar pengguna Android, versi gratis diklaim akan memenuhi kebutuhan pemprosesan word mobile pengguna. Microsoft turut menyediakan hal lain yang dapat dibeli pengguna di dalam aplikasi.(MMI)