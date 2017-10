Microsoft Edge Segera Masuk iOS dan Android

Metrotvnews.com: Microsoft mengumumkan peramban karyanya, Edge, akan segera tersedia untuk perangkat bersistem operasi iOS dan Android. Microsoft telah menggulirkan versi beta untuk pengujian pada kedua platform.



Microsoft meluncurkan peramban Edge dalanm versi preview di perangkat iOS, meski belum tersediauntuk perangkat bersistem operasi Android. Namun Microsoft menyebut Edge versi preview perangkat Android akan tersedia dalam waktu dekat.

Edge versi preview untuk perangkat mobile tersebut akan dilengkapi dengan sejumlah fitur baru saat resmi diluncurkan. Dalam unggahan blog resminya, Microsoft menyebut Edge versi mobile akan dilengkapi fitur seperti Favorites, Reading List, Reading View, dan New Tab Pab.Fitur tersebut akan dapat disinkronisasikan di seluruh PC dan mobile, sehingga bagian dari fungsionalitas "Continue on PC" telah tersedia. Program "Continue on PC: akan sepenuhnya diimplementasikan setelah Fall Creators Update for Windows 10 resmi meluncur pada 17 Oktober mendatang.Saat ini, fungsi yang dinilai Slash Gear sebagai yang terbaik adalah kemampuan mengirimkan halaman yang dilihat di perangkat mobile ke PC. Hal ini dapat dilakukan dengan mengetuk tombol Continue di PC yang muncul di tengah bar navigasi di aplikasi.Microsoft Edge tersedia di iOS melalui Apple TestFlight, dan mulai 5 Oktober waktu Amerika Serikat, pengguna perangkat Android dapat mendaftar untuk menguji Edge di perangkat mobile saat Microsoft resmi meluncurkannya dalam versi preview.(MMI)