Inilah 13 Startup yang Ikut Akselerasi Gelombang 2 Plug and Play

Jakarta: Plug and Play mengumumkan gelaran pencarian startup berbakat gelombang kedua, terdiri dari 13 startup. Pada gelombang pertama, Plug and Play telah meluluskan sembilan startup pada gelombang satu program yang sama, pada September 2017 lalu.



"Setelah meluluskan sembilan di batch satu, sekarang kami memulai batch kedua. Di gelombang kedua ini, kami menerima 300 applicant, dan terpilih sebanyak 13 startup hasil pilihan Plug and Play Amerika Serikat, Indonesia dan koperasi mitra," ujar President Director Plug and Play Wesley Harjono.

Seperti gelombang pertama, startup pada program akselerasi gelombang kedua ini juga akan mendapatkan pendanaan awal (seed funding), serta workshop, 1-on-1 mentorship, dan coworking space gratis, akses ke Silicon Valley dan peluang kerja sama dengan koperasi mitra GK - Plug and Play.Disinggung soal perbedaan yang ditemukan pada gelombang kedua, Wesley menyebut startup pada gelombang dua meliputi industri lebih luas dibandingkan dengan pada gelombang pertama.Selain itu, startup tersebut juga hadir dengan kematangan bisnis lebih baik, berkat dukungan ekosistem yang juga lebih baik,Startup pada gelombang kedua ini yaitu Blynk, Cheers, Dana Bijak, Datanest, Duit Hape, Eresto, Gandeng Tangan, Gringgo, Indogold, Manpro, Periksa ID, Trukita, dan Weston. Startup ini akan menjalankan program akselerasi selama tiga bulan.Setelahnya, 13 startup tersebut dijadwalkan untuk mempresentasikan bisnis di GK - Plug and Play Expo. Pameran besar ini disebut akan diselenggarakan pada bulan April mendatang dan dihadiri oleh investor, pemerintah, eksekutif Level-C, dan media.Melalui kehadiran startup yang kini dinaunginya, Plug and Play Indonesia berharap dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Selain itu, para startup ini juga diharapkan dapat merangkul lebih banyak usaha kecil menengah yang belum terjamah institusi besar maupun pemerintah.(MMI)