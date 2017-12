Google Perluas Cakupan Layanan YouTube TV

Jakarta: Google mengumumkan YouTube TV kini telah tersedia di 34 pasar baru di Amerika Serikat, satu-satunya negara yang dapat mengakses layanan tersebut.



Dengan tambahan wilayah baru tersebut, YouTube TV kini tersedia di 84 kita di seluruh Amerika Serikat. Jumlah tersebut dinilai cukup mengesankan mengingat Google pertama kali meluncurkan layanan streaming tersebut pada awal tahun 2017 ini.

Kota baru yang kini dapat mengakses layanan YouTube TV adalah Albany, Baton Rouge, Buffalo, Cedar Rapids, Chattanooga, Colorado Springs, Des Moines, Flint, Fresno-Visalia, Ft. Myers-Naples, dan Ft. Smith-Fayetteville-Springdale-Rogers (Arkansas).Kota lainnya adalah Grand Rapids, Green Bay, Greenville, Huntsville-Decatur (Florida), Jackson (Mississippi), Knoxville, Little Rock, Madison, New Orleans, Omaha, Paducah-Cape Girardeau-Harrisburg, Portland-Auburn (Maine), dan Providence.Selain itu, layanan ini juga dapat diakses di Roanoke-Lynchburg (Virginia), Rochester, Savannah, Shreveport, South Bend-Elkhart (Indiana), Spokane, Springfield (Missouri), Toledo, Tucson, Tulsa, serta Waco.Sebagai pengingat, layanan YouTube TV mengharuskan penguna untuk berlangganan dengan biaya USD35 (Rp472 ribu) per bulannya. Berlangganan layanan tersebut akan memungkinkan pengguna mengakses TV secara langsung lebih dari 40 jaringan.Selain itu, pelanggan juga dapat memanfaatkan ruang penyimpanan tidak terbatas via CLoud DVR. Pelanggan juga akan mendapat enam anggota per akun saat berlangganan ke layanan streaming YouTube dan Google tersebut.Google diperkirakan melanjutkan ekspansi layanannya tersebut pada tahun 2018, mulai dengan sejumlah kota lainnya di Amerika Serikat. Namun, belum tersedia informasi terkait rencana ekspansinya di negara lainnya.(MMI)